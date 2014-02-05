Afganistan için son kez



Bakanlar Kurulu, 12 yıldır Afganistan'da görev yapan Alman ordusunun görev süresini son kez 10 aylığına daha uzattı.

Askerlerini yavaş yavaş Afganistan'dan çekmeye hazırlanan Almanya'nın ülkede halen NATO'ya bağlı Uluslararası Güvenliğe Destek Gücü (ISAF) kapsamında yaklaşık 3 bin 200 askeri bulunuyor.

Alman ordusu, muharip birliklerinin tamamını bu yılın sonuna dek çekmeyi kararlaştırmıştı. Almanya, Afgan ordusuna eğitim ve danışmalık hizmeti vermek amacıyla Afganistan'da asker bulundurmaya devam edecek.

'Kırsal kesimlerde güvenlik kötü'

Bakanlar Kurulu, aynı zamanda Afganistan'ın durumuna ilişkin hazırlanan bir raporu da kabul etti.

Raporda, ülkenin birçok bölgesinde güvenlik durumunun iyileştiği ve yeteri derecede kontrol altına alınabildiği belirtilirken, doğu ve güneydeki kırsal kesimlerde ise güvenliğin sağlanamadığına dikkat çekildi.

Mali'ye daha fazla asker

Alman ordusunun Mali'deki askeri misyonu da uzatıldı.

Mali'ye daha fazla asker gönderilmesini kararlaştıran Bakanlar Kurulu, ülkedeki asker sayısının 180'den 250'ye yükseltilmesine onay verdi.

Alman ordusu, Avrupa Birliği misyonu çerçevesinde, radikal İslamcı gruplara karşı savaşan Mali ordusunu eğitmek amacıyla ülkede bulunuyor.