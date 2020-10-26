Afganistan: FBI'ın en çok arananlar listesindeki El Kaide liderini öldürdük

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Afganistan, pazar günü yaptığı açıklamada ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun 'en çok arananlar listesi'nde bulunan bir El Kaide liderinin öldürüldüğünü duyurdu.

Afganistan hükûmeti, radikal İslamcı terör örgütü El Kaide'nin üst düzey propagandacısı Hüsam Abd el-Rauf'un Gazni'nin Kusnaf köyünde gerçekleştirilen bir operasyonda öldürüldüğünü belirtti.

Ulusal Güvenlik Müdürlüğü, daha sonra el-Rauf'a ait olduğu iddia edilen bir cesedin fotoğrafını yayımladı. Fotoğraftaki ceset Hüsam Abd el-Rauf'un FBI tarafından yayımlanan resimlerine benziyor.

AP'ye konuşan yetkililer, El Kaide propogandacısının Taliban'ın kontrolündeki bölgeye gittiğine dair istihbarat aldıktan sonra harekete geçtiklerini ifade etti.

Operasyonda Rauf'un yanı sıra 6 militanın daha öldürüldüğü bildirildi.