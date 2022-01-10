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Dünya

Afganistan'dan tahliye olan genç kadın futbolcuların endişeleri sürüyor: "Ben özgürüm ancak aklım geride bıraktıklarımda"

"Taliban, benim futboldaki aktif katılımım nedeniyle ailemin peşini bırakmıyor"

10 Ocak 2022 11:43

Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’dan tahliye edilen genç kadın futbol takımı oyuncuları, geride bıraktıkları akrabalarının güvenliğinden endişe ettiklerini anlattı.

The Independent’ta yer alan habere göre, geçen yılın ağustos ayında Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’da kalan kadın gençlik futbol takımı, burada kaldıkları süre boyunca şiddet gördüklerini söyledi.

Kasım ortasından bu yana Britanya’ya yerleşen futbolcular, buradaki geleceklerinden umutlu olduklarını ancak Afganistan’da bıraktıkları sevdiklerine yönelik endişelerinin devam ettiğini söyledi.

28 yaşındaki futbolcu Sweeta Afghan, ailesinin güvenliğinden endişe ettiğini söyleyerek “Kız ve erkek kardeşim orada. Kardeşlerimin Taliban tehdidinde yaşadığını düşünerek mutlu ve özgür hissedemem. Taliban, benim futboldaki aktif katılımım nedeniyle ailemin peşini bırakmıyor” dedi.

Afghan “Bugün ben özgürüm ancak zihnim ve beynim değil” dedi.

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