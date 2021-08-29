Afganistan'dan Britanya'ya giden tahliye uçağında doğum

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'ı terk ederek Britanya'ya giden yolcuları taşıyan THY uçağında Soman Noori isimli bir kadının doğum sancıları başladı. "Havva" ismi verilen bebek 30 bin feet yükseklikte doğdu.

Afganistan'da Britanya için çalışan Afgan vatandaşları Kabil'deki havalimanından kalkan uçağa binip Dubai'ye ulaştı. Yolcular Dubai'den Britanya'ya götürülmek üzere THY uçağına bindirildi.

Dubai-Birmingham seferini yapan uçakta, Afganistan vatandaşı 26 yaşındaki Soman Noori'nin sancıları arttı. Türkiye saati ile 04.00 civarında Kuveyt hava sahasındayken hamile yolcunun doğum sancılarının başladığının kabin ekibine bildirmesi üzerine uçakta doktor anonsu yapıldı.

Uçakta doktorun bulunmaması nedeniyle kabin amiri Aysel Yavaş ve ekibi doğum için hazırlık yaptı. Kabin ekipleri aldıkları eğitim ile doğumu gerçekleştirdi. Baba TajMohhammat ve anne Soman Noori üçüncü çocuklarının ismini Havva koydu. Tedbir amaçlı Kuveyt'e inen uçak gerekli kontrollerin ardından bebek ve ailesiyle birlikte Birmingham seyahatini sürdürdü.