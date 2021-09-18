Afganistan'da yeni eğitim döneminde, kız öğrenciler ortaokula geri dönemeyecek

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Afganistan'da Taliban yöneticilerinin aldığı karara göre, yeni eğitim döneminde kız öğrenciler ortaokula geri dönmeyecek.

Ülkenin yönetimini ele geçiren radikal İslamcı grup, kadınların çoğunlukla eğitim ve iş hayatından men edildiği 1990'lardaki baskıcı yönetimlerinden daha yumuşak bir yönetim sözü verdi. Ancak, Taliban'ın eğitim bakanlığı sadece erkek öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretime devam edeceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler, Afganistan'daki kız çocuklarının geleceği için "derin endişe duyduğunu" söyledi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), "Tüm kız çocuklarının daha fazla gecikme olmadan eğitimlerine devam edebilmeleri çok önemlidir. Bunun için kadın öğretmenlere de ihtiyacımız var" dedi.