Afganistan'da Taliban, militanlarının tutulduğu cezaevlerine yaklaşıyor

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Afganistan'da Taliban güçleri bölge başkentlerinin merkezlerine doğru ilerlemeye devan ederken diğer Taliban savaşçılarının tutulduğu cezaevlerine de yaklaşmaya başladı. Kabil hükümetine bağlı Afgan güçleri, binlerce Taliban militanının salınmasını önlemenin yöntemlerini arıyor.

The Washington Post'un aktardığına göre merkezi cezaevlerinde 5 bin kadar Taliban militanı bulunuyor. Afgan güvenlik yetkilileri, bu militanların serbest kalmasının Taliban'a savaş alanında büyük bir avantaj sağlayabileceğini belirtti.

Taliban liderlerinin sahadaki militanlara bu savaşçıların "güçlerine güç katmak için" serbest bırakılmasının çok önemli olduğunu söylediği belirtildi.

Kabil'e bağlı Afgan güçleri, hapishaneleri Taliban'dan savunmanın yollarını bulmaya çalışıyor. Haberde, geçen günlerde Afganistan'ın 'özel bir elit birlik' kullanarak Taliban'ı Kunduz'daki cezaevine saldırmaktan caydırdığı belirtildi.