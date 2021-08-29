Afganistan'da Taliban'ın ilk Yüksek Eğitim Bakanlığı toplantısında hiç kadın yer almadı; "Önceden bu salonun yüzde 50'si kadınlardan oluşurdu"

Afganistan’da gazeteci Tajuden Soroush, Yüksek Eğitim Bakanlığı’nda Taliban’ın yaptığı ilk toplantıya ilişkin bir fotoğraf paylaştı. Soroush, fotoğrafta hiç kadın olmadığına dikkati çekerek “Daha önce bu salonun yüzde 50’sini kadınlar oluşturuyordu” dedi.

Gazeteci Tajudan Soroush’un Twitter’da paylaştığı fotoğrafta, Taliban’ın Afganistan’ın Yüksek Eğitim Bakanlığı’nda yaptığı toplantıya yer verildi. Soroush Twitter’da “Bu, Afganistan Yüksek Eğitim Bakanlığı salonu. Bugün, Taliban ilk toplantıısnı gerçekleştirdi. Bu toplantıda tek bir kadın göremezsiniz. Daha önce bu salonun yüzde 50’sini kadınlar oluşturuyordu” dedi.

Soroush’un tweetini paylaşan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Shaharzad Akbar da şunları yazdı:

“Taliban, kadınların temel insan haklarını reddetmek için elinden gelen her şeyi yapacak. Dünya buna yüzünü çevirmemeleri ya da bu konuda hayal kurmamalı. Kadınların haklarını korumak için her seçeneği, adımı kullanmalı ve Afganistan’ı uluslararası taahhütlerinden sorumlu tutmalıyız"