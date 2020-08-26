Afganistan'da sel felaketi: En az 70 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarında Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e çıktı.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Pervan vilayetinde aşırı yağışı yol açtığı sel en az 70 kişinin hayatını kaybetmesine ve 90 kişinin yaralanmasına yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken pek çok evin hasar gördüğü tespit edildi.

Ölenlerin arasında çok sayıda çocuk olduğu, pek çok insanın hâlâ enkaz altında olduğu belirtildi.

Pervan vilayeti sözcüsü Wahida Shahkar, afeti kontrol altına almak ve vatandaşlara yardım etmenin yerel hükûmetin kapasitesinin ötesinde olduğunu belirterek merkez hükûmetin hızlıca yardım etmesi gerektiğini söyledi.