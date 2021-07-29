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Dünya

Afganistan'da sel: 40 ölü

29 Temmuz 2021 15:55

Afganistan'ın doğusundaki Pakistan sınırında bulunan Nuristan vilayetinde yaşanan sel felaketinde 40 kişi hayatını kaybetti.

Nuristan İl Şura Başkanı Sadullah Payandazoi, basına yaptığı açıklamada, Nuristan'ın Kamdiş ilçesinde aşırı yağış sonrası sel felaketi yaşandığını söyledi. Sel nedeniyle 40 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Payandazoi, yaklaşık 80 evin sel altında kaldığını belirtti. Payandazoi, sele kapılan onlarca kişiden halen haber alınamadığını kaydetti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Payandazoi, Taliban'ın etkili olduğu bölgeye henüz insani yardım ulaştırılamadığını vurguladı.

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