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Dünya

Afganistan'da kendilerini Taliban olarak tanıtan grup müziği durdurmak için düğün bastı; 3 kişi hayatını kaybetti

Taliban sözcüsü, saldırganların Taliban'la ilgili olmadığını söyledi

31 Ekim 2021 09:51

Afganistan’da kendilerini Taliban olarak tanıtan bir silahlı grup, bir düğünde müzik çalmasını durdurmak için ateş açtı. En az üç kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Taliban hükümet sözcüsü Zabihullah Mücahid, kendilerini Taliban olarak düğüne saldıran üç kişinin ikisinin tutuklandığını söyledi. 

Mücahid, “Dün gece bir düğüne kendilerini Taliban olarak tanıtan üç kişi giderek müziği durdurmalarını istedi. Müzik durmayınca silahlı grup ateş açtı. Üç kişi hayatını kaybetti” dedi.

Mücahid, saldırganların İslam Emirliği’yle ilgisi olmadığını söyledi.

Taliban’ın geçmişte Afganistan’ı yönettiği dönem müzik yasaklanmıştı. Yeni yönetim henüz resmi bir açıklama yapmasa da Mücahid daha önce müziğe izin verilmeyeceğini söylemişti.

Afganistan’da kendilerini Taliban olarak tanıtan bir silahlı grup, bir düğünde müzik çalmasını durdurmak için ateş açtı. En az üç kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Taliban hükümet sözcüsü Zabihullah Mücahid, kendilerini Taliban olarak düğüne saldıran üç kişinin ikisinin tutuklandığını söyledi. 

Mücahid, “Dün gece bir düğüne kendilerini Taliban olarak tanıtan üç kişi giderek müziği durdurmalarını istedi. Müzik durmayınca silahlı grup ateş açtı. Üç kişi hayatını kaybetti” dedi.

Mücahid, saldırganların İslam Emirliği’yle ilgisi olmadığını söyledi.

Taliban’ın geçmişte Afganistan’ı yönettiği dönem müzik yasaklanmıştı. Yeni yönetim henüz resmi bir açıklama yapmasa da Mücahid daha önce müziğe izin verilmeyeceğini söylemişti.

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