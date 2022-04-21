Afganistan'da camide patlama: En az 11 kişi hayatını kaybetti

Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Mezar-ı Şerif şehrinde bir Şii camiinde patlama meydana geldiği öğrenildi. Mezar-ı Şerif'in arından Kunduz'da da başka bir patlama meydana geldiği, iki saldırıda da en az 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Mezar-ı Şerif’teki sağlık yetkilileri, patlama sonucunda en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 yaralı olduğunu açıkladı.

Mezar-ı Şerif'in ardından Kunduz'dan da bir patlama haberi geldi. Kunduz'da yeri ve detayları belirtilmeyen saldırıda da en az 11 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Ayrıntılar geliyor…