T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afganistan'da camide patlama: En az 11 kişi hayatını kaybetti

Birinci patlamanın Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif şehrinde yaşandığı belirtildi

21 Nisan 2022 12:41

Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Mezar-ı Şerif şehrinde bir Şii camiinde patlama meydana geldiği öğrenildi. Mezar-ı Şerif'in arından Kunduz'da da başka bir patlama meydana geldiği, iki saldırıda da en az 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 

Reuters’ın aktardığı habere göre, Mezar-ı Şerif’teki sağlık yetkilileri, patlama sonucunda en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 yaralı olduğunu açıkladı. 

Mezar-ı Şerif'in ardından Kunduz'dan da bir patlama haberi geldi. Kunduz'da yeri ve detayları belirtilmeyen saldırıda da en az 11 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Ayrıntılar geliyor…

 

afganistancamipatlamamezar-ı şerif
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24