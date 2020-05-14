Afganistan'da bir kadın, 24 kişinin öldürüldüğü hastanede saldırı sırasında doğum yaptı; çocuğu durumunun iyi olduğu belirtildi

T24 Dış Haberler

Afganistan'ın başkenti Kabil'de silahlı saldırganlar yeni doğmuş bebek, anne, anne adayları ve hemşireleri vururken, bir kadın saldırı sırasında doğum yaptı.

Saldırıdan sonra hastaneye giren isimlerden olan Afganistan Sağlık Bakanı Wahid Majrooh, silahlı saldırganların toplamda 24 kişiyi öldürdüğünü duyurdu. Açıklamaya göre öldürülenlerin 18'i yeni doğum yapmış annelerdi. İki kadının doğumhanede öldürüldüğü belirtildi. Majrooh, bir annenin yeni doğan bebeğini küvezin üzerine kapanarak kurtardığını ifade etti. Öldürülenler içinde bir ebe, bir polis memuru ve iki de bebek olduğu bildirildi.

Dasht-e-Barch isimli hastanenin doğum servisini yöneten Sınır Tanımayan Doktorlar, saldırı sırasında doğum yapan bir annenin ve yeni doğan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı

Majrooh, hayatta kalan bebeklerin başka bir hastaneye taşındığını duyurdu.

Sınır Tanımayan Doktorlar, hastanenin geçici olarak kapatılacağını açıkladı. 55 yataklı hastanede bu sene 5 bin 400'den fazla bebek dünyaya gelmişti.

Salı gün hastaneye yapılan saldırının yanı sıra Nangahar'da bir intihar bombacısı hayatını kaybeden polis komiserinin cenaze töreninde kendini patlattı.

Saldırılardan sonra Afganistan hükûmeti, Taliban'a yönelik operasyonlarını tekrar başlatma kararı aldı. Taliban, saldırılarla bağı olmadığını iddia ediyor.