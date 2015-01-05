Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: ABD'nin çekilme tarihi gözden geçirilebilir

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD'nin Afganistan'daki tüm askerlerini iki yıl içinde çekme planının gözden geçirilmesinin gerekebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama 2016 yılının sonuna kadar Afganistan'daki tüm ABD askerlerini geri çekme sözü vermişti. Bu tarihten sonra ülkenin güvenliğinin tamamen Afganistan güvenlik güçlerinin eline geçmesi planlanıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, taliban militanları ise geçen yıldan bu yana saldırılarını ciddi biçimde artırmış durumda. Örgüt, geçtiğimiz günlerde ABD'ye karşı zaferini ilan etmişti.

Amerikan TV kanalı CBS'e konuşan Gani, "açıklanan son tarihin dogma olmaması gerektiğini" söyledi. Koalisyon güçleri Afganistan'daki barış gücü görevini geçen ay resmen sonlandırmıştı.

13 bin ABD askeri ise Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve destek amacıyla ülkede kalmaya devam ediyor. Ayrıca teröre karşı operasyonlara odaklandığı belirtilen birkaç bin ABD askeri de bulunuyor.

Gani, çekilme tarihinin gözden geçirilmesi gerekebileceğini söylemesi ardından kendisine sorulan, bunu Obama'ya söyleyip söylemediğine dair soruya şu cevabı verdi: "Başkan Obama beni biliyor. Birbirimize söylememize gerek yok."

Bu arada CBS kanalı Afganistan'da kalan koalisyon güçlerinin başındaki General John Campbell'la da konuştu. Campbell, Afgan güvenlik güçlerinin, Suriye ve Irak'ta olduğundan farklı olarak, ülkenin IŞİD gibi militan grupların eline düşmesini engelleyeceğinden emin olduğunu söyledi.

Geçen yıl, Afgan güvenlik güçlerinin en az 4600 mensubu öldürülmüştü.