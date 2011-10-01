-Afganistan çöllerinde çok değerli yeraltı zenginlikleri ANKARA (A.A) - 01.10.2011 - Jeologlar, Afganistan'ın güneyindeki çölde yaklaşık bir milyon ton, aralarında lantan, seryum ve neodimyum gibi ender elementlerin bulunduğu maden yatağı tespit etti. "scientificAmercian.com" web sitesinin belirttiğine göre, bu keşiflerle Afganistan'ın ender bulunan yeraltı zenginliklerine sahip ülkeler sıramalasında altıncı sıraya yerleşti. Amerikan Jeolojik Araştırma kuruluşunda (USGS) görevli bilimadamlarından Robert Tucker, kısa süre önce keşfedilen ve modern teknolojilerde kullanılan elementlerin bulunduğu bu maden yataklarının, şu anki tüketim gözönüne alındığında dünyanın 10 yıllık gereksinimine yetebileceğini belirterek, bu tespitin bölgede sadece üç günlük keşifte yapıldığını, dolayısıyla asıl miktarın çok daha büyük olabileceğine işaret etti. Keşif süresinin sınırlı olduğunu ve yatağın Afganistan-Pakistan sınırının güneyindeki son derece tehlikeli bölgede bulunduğunu belirten Tucker, "Burada yaptığımız keşif, hayatımdaki en tehlikeli işti. 15-20 kiloluk kurşun geçirmez yelekle yürümek çok zordu" diye konuştu. Amerikalı jeologların bu bölgedeki keşifleri, önceki gün ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'nde kamuoyuna açıklanan USGS'nin 2 bin sayfalık Afganistan'ın büyük maden zenginliği raporunda da dile getirildi.