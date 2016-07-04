Afganistan bayrağını PKK bayrağı sanıp 3 kişiyi bıçakla yaralayan 6 kişi gözaltına alındı

Karaman'da sırtlarında ülkelerin bayrağını taşıyan Afganistan uyruklu 3 kişiye, "Niye PKK bayrağı taşıyorsunuz?" diyerek bıçakla saldırıp, yaralayan 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i serbest bırakılırken, bıçağı kullandığı öne sürülen 19 yaşındaki Ali A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece Turgut Özal Caddesi'ndeki Karaman Müzesi yanında meydana geldi. Afganistan uyruklu 20 yaşındaki Şafoli Doust, 23 yaşındaki Nizam Alodu, 18 yaşındaki Sefer Ali Nazari ve aynı yaştaki Ali Dat Niyazi, sırtlarında ülkelerinin bayrağıyla gezdiği sırada, kimliği belirlenemeyen bir grup yanlarına gelip, "Burası Türkiye, PKK bayrağı taşıyamazsınız. Niye PKK bayrağı taşıyorsunuz?" diyerek müdahale etti. Çıkan tartışmada saldırganlar, Şafoli Doust, Nizam Alodu ve Sefer Ali Nazari'yi bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan 3 kişi, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Dat Niyazi de saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Olayın ardından saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki yaklaşık 100 mobese ve işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Yapılan inceleme sonucunda olaya karışan Ali A. (19), Mustafa B. (19), Yasin T. (19), Kamil B. (19), E. B. (18) ve F. S. (17) gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, bıçağı kullandığı öne sürülen Ali A. yapılan sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.