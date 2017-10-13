Afgan uyruklu 2 kişinin çantasından esrar çıktı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, narkotik polisinin yol uygulamasında durdurulan şehirlerarası otobüsteki Afgan uyruklu 2 kişinin çantasında, 950 gram esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nden polis ekipleri, Kayseri-Malatya karayolunda yaptığı yol kontrolü sırasında Van\'dan İstanbul\'a giden otobüsü durdurdu. Yapılan aramada, Afgan uyruklu 20 yaşındaki R.E. ile 19 yaşındaki F.E.\'ye ait askeri sırt çantasının astar kısmına saklanmış, 10 parça halinde 950 gram plaka esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin sorgusunun devam ettiği belirtildi.



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