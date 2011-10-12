-Afgan polis adaylarına Sivas'ta eğitim SİVAS (A.A) - 12.10.2011 - Dünyanın en güçlü polis teşkilatlarından biri olarak görülen Türk Polis Teşkilatı'nın alanında uzman personeli nezaretinde, Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda disiplinli ve zorlu bir eğitimden geçen Afgan polis adayları, ülkelerinde atılacakları polislik mesleğine en iyi şekilde hazırlanıyor. Afganistan'dan polislik için seçilerek 14 Temmuz 2011'de Sivas'a gelen ve çiçeklerle karşılanan lise mezunu Afgan gençler, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Francis Ricciardone, Japonya Ulusal Polisi Uluslar Arası İlişkiler Genel Müdürü Shunichi Kuryu, Sivas Valisi Ali Kolat, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar ve diğer yetkililerin katılımıyla 28 Temmuz 2011'de gerçekleştirilen törenle açılan Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim görüyor. Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan ''Afgan Ulusal Polisinin Eğitimine ve Kapasite Güçlendirmesine İlişkin İşbirliği Mutabakat Muhtırası'' çerçevesinde okulda, Afgan polis adaylarına teorik ve uygulamalı olarak polislik eğitimi veriliyor. Personel, araç, gereç ve teknik donanım açısından dünyanın en güçlü polis teşkilatlarından biri olarak gösterilen Türk Polis Teşkilatı'nın alanında uzman personelinin nezaretinde, disiplinli ve zorlu bir eğitimden geçen Afgan polis adayları, Afganistan'da atılacakları polislik mesleğine en iyi şekilde hazırlanıyor. Türk polisinin mesleki bilgi ve donanımlarından faydalanan toplam 492 Afgan polis adayı, aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimlerle Afganistan'da görev yapmaya hazır hale getiriliyor.