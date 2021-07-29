Afgan özel askeri birliklerinin eğitimi Türkiye'de başlıyor

NATO, Afganistan'daki eğitim programının sona ermesi ve uluslararası birliklerin çekilmesinin ardından Afgan güvenlik güçleri için ülke dışında gerçekleştireceği ilk eğitim programına Türkiye'de başlamaya hazırlanıyor. Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre Afgan özel askeri birliklerine mensup bir grup eğitim amaçlı Ankara'ya uçtu. NATO, Afgan askeri birliklerine düzenli olarak Afganistan dışında eğitim vermeyi planlıyor.

Eğitim programının başladığını dpa'ya teyit eden NATO sözcüsü, güvenlik gerekçesiyle eğitimin verileceği yer ve diğer ayrıntılarla ilgili konuşamayacağını söyledi. Sözcü, "NATO'nun Afganistan'a kapsamlı desteği, devam eden finansman ve diplomatik varlığın yanı sıra Afgan güvenlik güçlerinin ülke dışındaki eğitimini de kapsıyor" diye konuştu.

Afgan güvenlik güçlerine eğitim desteği sağlanması, geçen Haziran ayında düzenlenen NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinde kararlaştırılmıştı. Zirvenin sonuç bildirgesinde "Güvenliği desteklemek ve son 20 yılda elde edilen kazanımları korumak için halkı ve kurumlarına destek vererek Afganistan'ın yanında yer almaya devam etmeye kararlı olduğumuzu yineleriz" ifadeleri yer almıştı.

NATO zirvesinde kararlaştırılmıştı

NATO'nun Afganistan'daki askeri operasyonlarına son vermesine, ABD'nin askerlerini çekeceğini açıklamasının ardından geçen Nisan ayında karar verildi. NATO'nun Afganistan'daki görevi de resmi bir açıklama yapılmadan yaklaşık iki hafta önce sona erdi. Afganistan'da şu anda NATO'nun komutası altında hiçbir askeri birlik kalmadığını teyit eden NATO yetkilileri, Afganistan'da askeri varlığını sürdüren Amerikan ve Türk birliklerinin ise artık kendi ulusal ordularının emir komuta zincirine bağlı olduğunu kaydetti.

Öte yandan Afganistan'da geçen Mayıs ayından bu yana güvenlik durumu kötüleşmiş durumda. Afganistan'ı terk eden sivillerin sayısı artarken ilerleyişini sürdüren Taliban ise kontrolündeki bölgelerin sayısını artırmıştı. Taliban ülkenin yüzde 85'inin kontrolü altında olduğunu söylerken Taliban'ın orta vadede ülkenin tamamını ele geçirmesinden endişe ediliyor.