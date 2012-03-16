Afgan köylülerden Karzai'ye: Para değil adalet istiyoruz

T24 - ABD'li bir askerin hafta sonu katlettiği 16 Afgan köylünün akrabaları başkent Kabil'de Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'yi ziyaret etti. Bir köylü Karzai'ye, "Ben para değil adalet istiyorum" diyerek bağırdı.

ABD'le iyi ilişkiler kurmayı istediğini, ancak bunun giderek zor hale geldiğini vurgulayan Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, Washington'un Afgan kültürü ve yasalarına saygı duyması gerektiğini söyledi.

Katliamcı asker ABD cezaevinde yargılanacak

Geçtiğimiz hafta sonu Kandahar'da 16 köylüyü öldüren asker ise ABD'de bir askeri hapishaneye götürülecek. ABD güvenlik gerekçesiyle katliamcı askeri, Afganistan'dan Kuveyt'teki askeri üssüne götürmüştü.

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, askerin en erken bugün Kansas Fort Leavenworth'daki askeri cezaevine nakledileceğini söyledi. Askere, sivillere karşı düzenlenen saldırı konusunda henüz kesinleşmiş bir suçlama yapılmadı.

Askerin nakledileceği Leavenworth cezaevinin, en üst düzey güvenlik koşullarındaki askeri hapishane olduğu belirtildi.

38 yaşında olduğu belirtilen ABD'li asker, sabaha karşı görev yaptığı üsten çıkarak, Panjwai bölgesinde üsse yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki evleri basmış, çoğu çocuk 16 sivili öldürmüştü.