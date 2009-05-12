Afgan kız öğrencilere yine zehirli gaz

Afganistan'da 89 kız öğrenci, şüpheli bir gaz saldırısının ardından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.



İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Zemaray Başeri, Kapisa bölgesindeki Kazaak İlkokulu'ndaki 94 kişinin, sabah erken saatlerde kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını, bazılarının baygınlık geçirdiğini söyledi. Başeri, gazın nereden geldiğinin henüz anlaşılamadığını ve hükümetin zehirlenme ihtimalini araştırdığını, kesin sonucun anlaşılabilmesi için öğrencilerin kan tahlillerinin sonucunun beklendiğini kaydetti.



94 kişinin arasında 3 öğretmen ve 2 güvenlik görevlisi olduğu belirtildi. Hastaneden yapılan açıklamada da öğrencilerin tamamının durumunun iyi olduğu ifade edildi.



Yetkililer, daha önce de Kabil'in kuzeyindeki iki ayrı kız okulunun benzer saldırıların hedefi olduğuna dikkati çekti.



Devrik Taliban'a bağlı militanların kızların okula gitmesine karşı çıktığı ve kızlara kapılarını açan okulları sürekli olarak tehdit ettiği biliniyor.

