T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afgan kız öğrencilere yine zehirli gaz

Afganistan'da 89 kız öğrenci, şüpheli bir gaz saldırısının ardından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

12 Mayıs 2009 03:00

Afganistan'da 89 kız öğrenci, şüpheli bir gaz saldırısının ardından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Zemaray Başeri, Kapisa bölgesindeki Kazaak İlkokulu'ndaki 94 kişinin, sabah erken saatlerde kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını, bazılarının baygınlık geçirdiğini söyledi. Başeri, gazın nereden geldiğinin henüz anlaşılamadığını ve hükümetin zehirlenme ihtimalini araştırdığını, kesin sonucun anlaşılabilmesi için öğrencilerin kan tahlillerinin sonucunun beklendiğini kaydetti.

94 kişinin arasında 3 öğretmen ve 2 güvenlik görevlisi olduğu belirtildi. Hastaneden yapılan açıklamada da öğrencilerin tamamının durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Yetkililer, daha önce de Kabil'in kuzeyindeki iki ayrı kız okulunun benzer saldırıların hedefi olduğuna dikkati çekti.

Devrik Taliban'a bağlı militanların kızların okula gitmesine karşı çıktığı ve kızlara kapılarını açan okulları sürekli olarak tehdit ettiği biliniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24