Afgan istihbaratı doğruladı: Taliban lideri Mansur öldürüldü

Afganistan istihbarat servisi Taliban lideri Molla Ahtar Mansur'un ABD'nin insansız uçakla düzenlediği bir saldırıda öldüğünü doğruladı.

Saldırıda Mansur'un içinde bulunduğu araç, Cumartesi günü Pakistan'ın güneybatısında, Afganistan sınırına yakın bir noktada vurulmuştu.

ABD Dışileri Bakanı John Kerry, Mansur'un "Amerikan personeli için sürekli tehdit oluşturduğunu" söyledi.

Mansur, liderliği Temmuz 2015'te Taliban'ın kurucusu ve manevi lideri Molla Ömer Muhammed'den devralmıştı.

Afgan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü, Mansur'un Belucistan vilayetinin Dalbandi bölgesinde öldürüldüğünü açıkladı. Bu, Taliban liderinin ölümünü teyit eden ilk resmi açıklama oldu.

"Operasyon Obama'nın emriyle yapıldı"

Cumartesi günü ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, Barack Obama'nın onayıyla yapılan operasyonda Mansur'un "muhtemelen" öldürüldüğü bildirilmişti.

Ancak bu konuda Taliban'dan çelişkili açıklamalar geliyor.

Taliban komutanlarından Molla Abdül Rauf, Mansur'un Cuma günü geç saatlerde öldüğünü söyledi.

Ancak Taliban'a atfedilen diğer açıklamalarda bu iddia yalanlandı. Adı açıklanmayan bir Taliban komutanı Reuters ajansına, "Bu asılsız haberleri biz de duyduk. Daha önce de böyle haberler çıktı. Mansur öldürülmedi" dedi.