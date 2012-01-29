-Afgan hükümeti Taliban ile Suudi Arabistan'da görüşmeyi düşünüyor ANKARA (A.A) - 29.01.2012 - Afganistan'da hükümet, barış görüşmelerini canlandırmak amacıyla Taliban ile Suudi Arabistan'da görüşmeyi düşünüyor. BBC'nin internet sitesinde, Batılı ve Afgan yetkililere dayandırılarak verilen habere göre hükümet Taliban ile Suudi Arabistan'da görüşmeyi planlıyor. Taliban'ın da Suudi Arabistan'daki görüşmeye olumlu baktığı kaydediliyor. Yetkililer, sözkonusu görüşmenin, Taliban'ın Katar'da siyasi temsilcilik bürosu açmasından önce, gelecek haftalarda yapılmasının planlandığını belirtti. Taliban daha önce Afganistan'daki Hamid Karzai hükümetini tanımaya reddetmiş, sadece ABD ve Kabil'deki diğer müttefiklerle görüşeceğini açıklamıştı.