Afgan genç gölette boğuldu, arkadaşları gözyaşı döktü

Engin ÖZMEN/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Uzunköprü ilçesine Afganistan uyruklu Hayr Muhammed (24) serinlemek için girdiği gölette boğularak yaşamını yitirdi. Arkadaşları, Muhammed\'in başında gözyaşı döktü.

İstanbul\'dan Afganistanlı dört arkadaşıyla birlikte Edirne\'nin Uzunköprü ilçesine gelen Hayr Muhammed, sıcak havadan bulanıp Kavacık köyü göletine girdi. Kısa süre sonra gözden kaybolan Muhammed\'in arkadaşları, jandarmaya haber verdi. Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ile Edirne AFAD ekipleri gölette arama yaptı. Dalgıçlar gölette Suriyeli gencin cesedine ulaşarak kıyaya çıkardı.

Arkadaşları ölen gencin cesedi başında gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muhammed\'in cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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