-AFETZEDE ESNAF VE KOBİ'YE DESTEK KREDİSİ ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, ülkenin değişik bölgelerinde yaşanan sel felaketi başta olmak üzere doğal afet, yangın nedeniyle iş yerleri zarara uğrayan esnaf sanatkarlarla KOBİ'lere, KOSGEB tarafından 100 bin lira ''Acil Destek Kredisi'' verileceğini açıkladı. Ergün, konuya ilişkin yazılı açıklamasında KOSGEB'in, işletme başına üst limitin azami 100 bin lira olarak belirlendiği ''Acil Destek Kredisi Programı''ndan, Türkiye'de yaşanan sel felaketi başta olmak üzere doğal afet, yangın vb. nedenlerden zarar gören ve faaliyetleri aksayan, bunu da ilgili resmi makamlardan belgeleyen ve KOSGEB Veri Tabanı'na kayıtlı olan işletmelerin faydalanabileceğini bildirdi. Kredi vadesinin ilk 6 ay ödemesiz, kalanı aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 24 ay olacağını ve kredi faizinin tamamının KOSGEB tarafından ödeneceğini belirten Ergün, bankalardan kredi almakta teminat sıkıntısı yaşayan esnaf sanatkarlar ile KOBİ'ler için Kredi Garanti Fonunun da bu süreçte devrede olacağını kaydetti. Ergün, teminat sıkıntısı yaşayan işletmelerin diğer kredi faiz desteği modellerinde olduğu gibi bu modelde de Kredi Garanti Fonu A.Ş'den (KGF) yararlanabileceklerini ifade etti. Ergün, ayrıca vergi ve SGK borcu olan işletmelerin, borçları kredi desteğinden mahsup edilmek suretiyle krediyi kullanabileceklerini belirtti. Bakan Ergün, KOSGEB veri tabanına kayıtlı işletmelerin, Akbank, Alternatifbank, Denizbank, Finansbank, Fortisbank, Garanti Bankası, HSBC Bank, Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası şubelerinden herhangi biri aracılığı ile başvuruda bulunabileceklerini bildirdi.