-Afetten zarar gören üreticinin borcu ertelendi ANKARA (A.A) - 21.12.2011 - Bazı illerde meydana gelen çeşitli afetler nedeniyle zarar gören gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi borçlarının 1 yıl ertelenmesine dair Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında meydana gelen sel, fırtına, heyelan, aşırı yağış, dolu ve hortum afetlerine maruz kalan Antalya, Aydın, Hatay, Denizli, Manisa, Muğla ve Rize illeri ile 4-14 Kasım tarihleri arasında meydana gelen don afetine maruz kalan Kayseri, Muş, Nevşehir ve Niğde'de borçlar 1 yıl ertelenecek. Kararda, şöyle denildi: ''Adı geçen illerde faaliyet gösteren ve ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az yüzde 30 ve üzeri oranında zarar gören ve bu durumları il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, Banka ve TKK tarafından kullandırılan ve afetin gerçekleştiği tarih itibarıyla vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan veya afetin gerçekleştiği tarih itibarıyla vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisinde olan düşük faizli tarımsal kredi borçları, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren bir yıl süreyle ertelenecek. Afetin gerçekleştiği tarih itibarıyla söz konusu üreticiler, bir ay içerisinde, borçlu bulundukları banka veya TKK'ya yazılı olarak müracaat edecekler. Banka ve TKK tarafından ertelenen tarımsal kredi borçlarına erteleme döneminde yüzde 5 faiz yürütülecek. Banka ve TKK'nın bu Karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, Banka tarafından uygulanan cari tarımsal kredi faiz oranı ile yüzde 5 arasındaki fark esas alınarak hesaplanacak.'' Ertelenen krediler nedeniyle kararın yayımı tarihinden itibaren müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacağı belirtilen yazıda, kararın Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlık tarafından yürütüleceği belirtildi.