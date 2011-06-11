T24 - Başbakan Erdoğan'ın dün akşamki, "Ne Yahudiliğimiz ne Ermeniliğimiz ne affedersiniz Rumluğumuz kalmadı" sözleri Twitter'da tartışma konusu oldu.

Başbakan Erdoğan, NTV'de katıldığı "Seçime Doğru" programında yöneltilen soruları yanıtladı.

Özgürlüklerle ilgili kendilerine yöneltilen eleştirilerle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, gazete manşetlerine işaret ederek, kendisine ağır hakaretlere varan ifadeler kullanıldığını söyledi.

Erdoğan, kendisi ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili çok sayıda kitap bulunduğunu da ifade ederek, "Bu kitaplar içerisinde ne Yahudiliğimiz, ne Ermeniliğimiz ne affedersiniz Rumluğumuz hiçbir şeyimiz kalmadı. Düşünebiliyor musunuz? Adam şu anda içerden cayır cayır kitap yazıyor. Ne yapacaksınız bu adamları? Tek yolu var, yargı. Başka yolunuz var mı?" diye konuştu.

Erdoğan'ın bu sözleri Twitter'da yankı buldu. Çoğunluk Erdoğan'ın sözlerini eleştirirken, bu halklardan olmanın kötü bir şey olmadığını vurguladı.

İşte Twitter'da yer alan tweet'lerden bazıları...

Daralan_Makaron

Aynı sudan içen RTE ne dedi: "Bazı kitaplar yazılıyor hakkımızda, ne Ermeniliğimiz, ne Yahudiliğimiz, 'afedersiniz' ne Rumluğumuz kaldı!"

hicsusmuycanhee

afedersin Rum ne demek ya!

RaufKosemen

Ne var rum olmak ayıp mı yani? :/

GokhanVots

Hayırdır, Rumluk küfür mü?

elifilgaz

Ne ermeniliğimiz kaldı ne çok afedersiniz rumluğumuz derken ne demek istedi? Niye, neyi affediyoruz?

Pel_in_Ce

Ne Yahudiliğimiz Ermeniliğimiz kaldı, Afedersiniz ne Rumluğumuz kaldı? Hmmm çok ayıplanacak şeyler bunlar tabi....

