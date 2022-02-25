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Dünya

AFAD Ukrayna'ya 5 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesini yola çıkardı

25 Şubat 2022 18:40

AFAD Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibi ile bölgeye gönderiyor.

AFAD Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibi ile bölgeye gönderiyor. AFAD konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz."

 
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