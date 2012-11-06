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AFAD: Türkiye'de toplam 111 bin 890 Suriye vatandaşı var

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye'de 111 bin 890 Suriyeli'nin olduğunu açıkladı

06 Kasım 2012 14:54

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), Türkiye'de bugün itibarıyla 111 bin 890 Suriye vatandaşı bulunduğunu bildirdi.

AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, Hatay'da 5, Şanlıurfa'da 2, Gaziantep'te 3, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adıyaman'da birer olmak üzere 13 çadırkent ile Kilis'te 12 bin kişilik konteynerkent kurulduğu hatırlatıldı.

Geçen sene Nisan'da Suriye'de başlayan iç karışıklıklar nedeniyle bugüne kadar Türkiye'ye gelen 155 binden fazla Suriye vatandaşı için AFAD tarafından 7 ilde kurulan kamplarda yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık, haberleşme, bankacılık ve diğer hizmetlerin verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Başbakanlık AFAD'ın gönderdiği ödeneklerle kurulan kamplarda okul, cami, ticaret, polis ve sağlık merkezi, basın brifing birimi, çocuk oyun alanları, televizyon izleme üniteleri, su deposu, arıtma merkezi, trafo ve jeneratör gibi donatılar yer almaktadır. Konteynerkent ve çadırkentlerde, ülkemize giriş yapan Suriye vatandaşlarına günlük olarak 3 öğün sıcak yemek verilmeye devam edilmektedir. Bugüne kadar ülkemize toplam 157 bin 454 Suriye vatandaşı giriş yapmıştır. Bugüne kadar toplam 45 bin 564 Suriye vatandaşı ülkesine dönmüştür. Bugün itibarıyla Hatay'da 12 bin 99, Gaziantep'te 22 bin 127 (8 bin 292'si İslahiye, 6 bin 734'ü Karkamış, 7 bin 101'i Nizip çadırkentlerinde), Kilis'te 12 bin 934, Şanlıurfa'da 34 bin 746 (19 bin 299'u Ceylanpınar'da, 15 bin 447'si Akçakale çadırkentlerinde), Kahramanmaraş'ta 15 bin 20 kişi, Osmaniye'de 8 bin 431 kişi ve Adıyaman'da 5 bin 810 kişi barındırılmaktadır. 110'u refakatçi, 613'ü hasta ve yaralı olmak üzere toplam 723 kişi hastanede bulunmaktadır. Hastanedekilerle ülkemizde toplam 111 bin 890 Suriye vatandaşı bulunmaktadır.''

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