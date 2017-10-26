AFAD, kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtardı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’da kayalıklarda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karasu Köyü\'nde oturan Nevin Barut\'un, 2 gün önce otlaması için tarlaya bıraktığı keçi kayboldu. Nevin Barut, çevrede yaptığı aramada keçiyi köyün yakınındaki kayalık alanda buldu. 50 metre yüksekliğindeki yamaçta mahsur kalan keçiyi indiremeyen Barut ve köylüler, AFAD\'dan yardım istedi. AFAD ekibi halat yardımıyla keçinin bulunduğu yere çektı. Görevliler, iple bağladıkları keçiyi kucaklarına alarak güvenli biçimde yamaçtan indirerek sahibine teslim etti.



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