AFAD kampındaki malzemeleri satan memur tutuklandı; 2 milyon liralık eşya kayıp!

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde kapatılan Geçici Konaklama Merkezi’ndeki malzemeleri gizlice dışarıya çıkararak satan AFAD’da görevli depo memuru A.D., jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.



Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri (JASAT), İl AFAD Müdürlüğüne bağlı Karkamış Geçici Konaklama Merkezi’ndeki eşyaların görevli memurlarca kamp dışına çıkarılarak satıldığını ortaya çıkardı.



Ekipler, AFAD’ta görevli depo memuru A.D.’nin kamp içindeki malzemeleri dışarı çıkararak sattığı bilgisine ulaştı. Şüpheli memur ile kampı izlemeye alan Karkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT dedektifleri, A.D.’nin lamba direği, mutfak tezgâhı ve elektrik panosu gibi malzemeleri dışarıya çıkardığını tespit etti.



Şahsı izlemeye alan ekipler, A.D.’yi dün malzemeleri Gaziantep’in 25 Aralık Mahallesi’ndeki bir hurdacıya sattığı sırada yakaladı.



Ekipler, A.D. ile birlikte toplam 4 kişiyi gözaltına alırken, şahıslar jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nizip Adliyesine sevk edildi. Gözaltına alınan şahıslardan memur A.D., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Nizip Cezaevi'ne gönderildi.



Kampta yapılan incelemelerde ise bulunan beyaz eşya ve soba gibi piyasa değeri 2 milyon TL'yi bulan malzemelerin kayıp olduğunu tespit etti.