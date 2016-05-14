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AFAD kampında çocuklara cinsel istismar; olayın yaşandığı bölgeyi gören kameralar bozuk çıktı!

Erdal E. hakkında 289 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

14 Mayıs 2016 08:27

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Gaziantep’in Nizip ilçesinde AFAD’ın kurduğu çadır kentte yaşayan 8 çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan hakkında 289 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan temizlik görevlisi Erdal E.’nin çocuklara istismarda bulunduğu alana bakan ikameraların bozuk olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Aralık 2015’te jandarmadan talimatla cinsel istismarın yaşandığı bölgenin kamera kayıtlarını istedi. Araştırmalara göre kampta 95 kamera bulunduğu, ancak istismarın gerçekleştiği bölgeye bakan cihazların tümünün bozuk çıktığı anlaşıldı. Bozuk kameralar jandarmanın 17 Aralık tarihli tutanağına da yansıdı.

 

Kalp hastası diye babasına söylemedi

 

Öte yandan, istismar ortaya çıktıktan sonra kaybolan 3 çocuktan 13 yaşındaki M.H. için hazırlanan adli görüşme raporu, olayın vahametini ortaya koydu. Erdal E.’nin bu küçüğü iki kez istimar ettiği belirtilen raporda, “Küçük çocuk, daha önce kalp krizi geçirdiği için babasının bilmesini istemediğinden yanlış beyan verdiğini ağlayarak ifade etmiştir” denildi.

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