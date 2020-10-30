AFAD, İzmir depreminin ardından tahmini şiddet haritasını yayınladı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından tahmini şiddet haritasını yayınladı.

Depremin hemen ardından Ön Değerlendirme Raporu hazırlayan AFAD, Deprem Ön Hasar Tahmin sisteminde, sarsıntının en şiddetli hissedildiği yerlerin İzmir'in güneyi, Aydın'ın batısı ve Muğla'nın kuzeybatısı olduğu gözüküyor.

Raporun depremin meydana gelmesini takiben 1 saatlik sürede üretilen veriler kullanılarak derlendiği belirtilirken, deprem bölgesinde varsa hasarlı yapıların kullanılmaması tavsiye edildi.

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