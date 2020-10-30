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AFAD, İzmir'deki deprem sonrası uyardı: İletişim için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve sms'i tercih edin

30 Ekim 2020 16:10

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) İzmir'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrası iletişimde sıkıntı yaşanmaması için sms ve internet tabanlı iletişim uygulamalarının kullanılmasını konusunda uyardı.

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bazı binalar yıkılırken, enkaz altında kalan vatandaşlar olduğu belirtildi.

Depremin ardından açıklama yapan AFAD, "Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin" dedi.

 

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