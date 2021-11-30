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AFAD: İstanbul'da 528 çatı uçması, 839 ağaç devrilmesi yaşandı

İstanbul'da dün başlayan fırtına etkisini sürdürüyor

30 Kasım 2021 14:20

AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz İstanbul'da iki gündür etkisini sürdüren fırtınanın etkisi nedeniyle 528 çatı uçması, 839 ağaç devrilmesi yaşandığını söyledi.

Gökhan Yılmaz, İstanbul’da 2 gündür etkili olan fırtına ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Gökhan Yılmaz, son durumu aktardığı konuşmasında "AFAD'a 4 bine yakın ihbar gelmiş, ivedilikle ekiplerimiz gerekli müdahalelerin yapılmasını sağlanmıştır. Kaymakamlıklardan alınan bilgiye göre 528 çatı uçması, 839 ağaç devrilmesi meydana gelmiş, 39 araç hasar görmüş, 44 trafik ışığı ve yön tabelası devrilmesi, 12 istinat duvarı ve yol çökmesi meydana gelmiştir. Rakamlarda sahadan gelen müdahalelerle güncelleme yapılacaktır. İlimiz genelinde şu an itibariyle 46 vatandaşımızın yaralandığı 4 vatandaşın hayatını kaybettiği görülmüştür" diye konuştu. 

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