AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı

AFAD, SMS ve havale yoluyla para yardımı yapmak isteyenler için Twitter hesabından SMS ve hesap numaraları paylaştı.

Ayrıca AFAD, Elazığ Valiliği emrine 2 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 2 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi.

Bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan "Bu tür zamanlarda bazıları fırsat kollamaya kalkar, bu fırsatçılara kapı aralamayalım. Öyle yok para toplamaydı şuydu buydu, devletimizin bu noktada bir ihtiyacı yok. Birileri illa yardım yapacaksa bunların kurumları bellidir, AFAD'la, bilemediniz Kızılay'la yapılır" demişti.