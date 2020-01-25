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AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı

Erdoğan, "Öyle yok para toplamaydı şuydu buydu, devletimizin bu noktada bir ihtiyacı yok" demişti

25 Ocak 2020 20:13

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından nakdi yardımda bulunmak isteyenler için yardım kampanyası başlattı.

AFAD, SMS ve havale yoluyla para yardımı yapmak isteyenler için Twitter hesabından SMS ve hesap numaraları paylaştı.

Ayrıca AFAD, Elazığ Valiliği emrine 2 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 2 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi.

Bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan "Bu tür zamanlarda bazıları fırsat kollamaya kalkar, bu fırsatçılara kapı aralamayalım. Öyle yok para toplamaydı şuydu buydu, devletimizin bu noktada bir ihtiyacı yok. Birileri illa yardım yapacaksa bunların kurumları bellidir, AFAD'la, bilemediniz Kızılay'la yapılır" demişti.

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