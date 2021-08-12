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Yaşam

AFAD'dan 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

12 Ağustos 2021 19:37

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gece saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları olusuzluklara karşı uyardı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bu gece saatlerinden itibaren, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi.

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