AFAD Başkanvekili: Göçük altından telefonla arayan işçiye canlı ulaşabileceğimizi tahmin etmiyorum!

AFAD Başkan Vekili Mehmet Halis Bilden, Siirt'te bakır madeninde meydan gelen göçüğün altında kalan işçiler, devam eden arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini duyuran Bilden, göçük altından bir işçinin telefonla aradığını doğrulayarak "Telefonla bir işçinin aradığı doğrudur, bana da ulaştı o bilgi. Hızlı bir şekilde kendim o bölgeye gittim. Canlı ulaşabileceğimizi tahmin etmiyorum, inşallah ulaşırız" diye konuştu.

Siirt'teki bakır madeninde meydana gelen göçüğün altında kalan bir işçiyle temas kurulduğu iddia edildi. GSM operatörleri bölgede destek için hazır bulunuyor. Kardeşi göçük altındaki işçiyle görüntülü arama yaparak konuştuğunu iddia etti. Bölgeden bildiren muhabir CNN Türk canlı yayında GSM şirketlerinin sinyalin geldiği bölgeyi tespit ettiğini, arama çalışmalarının o bölgeye doğru başlatıldığını bildirdi.

"İşletmenin veya çalışanlarının kusuru olup olmadığına dair çalışmalarımız devam ediyor"

Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz'ın açıklamaları şöyle:

"Jandarma arama kurtarma ekipleri ulaşmıştır. İlk ulaşan ekiplerin bize bildirdiği bilgiler ışığında olayın vehametini anlamamız üzerine AFAD ile bağlantıya geçtik. Bölgemizdeki Diyarbakır, Batman, Bitlis, Van arama kurtarma ekiplerini hızlı bir şekilde alana gönderdik. Saat 12 itibariyle de ekipler alana geldi. Ancak heyelan sahasında arama kurtarmanın riski hala devam ediyordu. İlk vatandaşımızı kurtardığımız anda bile hala akıntılar devam ediyordu, risk yüksekti. Dolayısıyla sabaha kadar arama işlemini yapamadık. Gün ağarmasıyla, az önce bölgelerden gelen ekiplerle, maden işletmesinin arama kurtarma ekipleriyle işlemlere başladık. Sabah erken saatlerde 2 işçimizi göçük altından çıkardık, az önce de bir işçimizi çıkardık. Tespitlerimize göre geride 12 işçimiz kalmıştır. Bunların da kurulması için tüm kamu imkanlarımızı seferber ettik. Çalışmalarımız devam ediyor ancak yine heyelan riski deva etmektedir. Bu da arama kurtarma faaliyetlerini olusuz bir şekilde etkilemektedir. Heyelanın oluş sebebi olarak çok miktarda yağmur gösterilmektedir ancak insani bir kusur olmadığı bilinmiyor. İşletmenin veya çalışanlarının herhangi bir kusuru olup olmadığı konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıntılı bir şekilde sebepleri araştırılacaktır. Bir yandan da ailelerimizin ve Türkiye'nin beklentilerini sonuçlandırma gayretindeyiz."

AFAD Başkanvekili Bilden'in açıklamaları şöyle:

"4 cenazeyi şu anda çıkardık, 12 vatandaşımızın da şu anda toprak altında olduğunu değerlendiriyoruz. 90 kişilik bir ekiple müdahale ediyoruz. İki helikopterimiz, üç arama kurtarma köpeğimiz burada. Sayın valimin de dediği gibi o saatlere kadar üç cansız bedene ulaştık, bundan sonra da iş makineleriyle müdahale etme kararı aldık. Amacımız çok uzun sürmeden beklentileri sona erdirmek. Ümit ediyoruz ki canlı ulaşalım, canlı olmasa da cansız bedenlerine mutlaka ulaşalım. Coğrafyayı görüyorsunuz, çok zor şartlar. Büyük geçmiş olsun diliyorum.

"Telefonla bir işçinin aradığı doğrudur, bana da ulaştı o bilgi. Hızlı bir şekilde kendim o bölgeye gittim. Canlı ulaşabileceğimizi tahmin etmiyorum, inşallah ulaşırız. Çok titizlikle uzman arkadaşlarım değerlendiriyor. Ailelerimizin şüphesi olmasın, inşallah bitene kadar da buraya nezaret edeceğiz."