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Yaşam

AFAD açıkladı: İzmir'de 4,0 üzerinde 46 artçı deprem oldu

09 Kasım 2020 18:42

İzmir'de 30 Ekim tarihinde meydana gelen 6,9 şiddetindeki depremin ardından meydana gelen artçı deprem sayısını AFAD açıkladı.

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), 30 Ekim tarihinde merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,9 şiddetindeki depremin ardından meydana gelen artçı deprem sayısını açıkladı.

Açıklamaya göre, şiddeti 3'ten küçük 2 bin 997, 3.0 ile 3.9 şiddeti arası 257, 4.0 ile 4.9 arası 44 ve 5 şiddeti üzeri 2 artçı deprem meydana geldi.

AFAD'ın sosyal medya hesabında, meydana gelen artçı depremlerin yerleri harita üzerinde gösterildi.

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