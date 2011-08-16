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Yaşam

AFAD 202 milyon lira topladı ANKARA (A.A)

16 Ağustos 2011 21:02

-AFAD 202 milyon lira topladı ANKARA (A.A) - 08.08.2011 - Somali ve açlık tehlikesi yaşayan diğer Afrika ülkeleri için düzenlenen yardım kampanyası kapsamında bugün saat 17.00 itibarıyla 202 milyon 140 bin lira toplandığı bildirildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan yazılı açıklamada, kampanya kapsamında bugün saat 17.00 itibarıyla Başbakanlıkça 31 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanlığınca 87 milyon 500 bin lira, diğer kampanyalarda ise 83 milyon 640 bin lira toplandığı belirtildi.  Duyuruda, yardımların toplamda 202 milyon 140 bin lira olduğu kaydedildi.

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