Af Örgütü'nün tartışmalı fuhuş kararı



Tartışmalı karar, Uluslararası Af Örgütü'nün uluslararası konseyinin Dublin'deki buluşmasında alındı. Toplantıya 70 ülkeden katılan yaklaşık 400 delegenin büyük çoğunluğu Uluslararası Af Örgütü'nün fuhuşun meşrulaştırılması yönündeki ilkesine onay verdi.

Örgütün yeni temel ilkesinin kabul edilmesini 'tarihi' olarak nitelendiren Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty, "sürekli ayrımcılık riskiyle karşı karşıya olan fuhuş yapanların dünyanın en marjinal gruplarından biri olduğunu" belirtti. Shetty, fuhuşun meşrulaştırılmasının düşüncesizce ve aceleyle alınmış bir karar olmadığını ifade etti.

Karara eleştiri

Ancak kararı eleştirenler, Af Örgütü'nün kabul ettiği yeni ilkeyle inandırıcılığını kaybettiğini savunuyor. Kadın Ticaretine Karşı Koalisyon (CATW) adlı sivil toplum kuruluşu, yayınladığı açık mektupta, Af Örgütü'nün adının fuhuşun meşrulaşması kararı ile 'ciddi bir şekilde kirlendiğini' yazdı. Mektuba imza atanlar arasında kadın örgütlerinin yanı sıra Meryl Streep, Kate Winslet ve Emma Thompson gibi oyuncular da bulunuyor.

CATW Başkanı Taina Bien, "sömürenlerin korunması için sömürenleri suçtan arındırılması gerektiği yönündeki mantık kabul edilemez" diye konuştu.