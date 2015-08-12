T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Af Örgütü'nün tartışmalı fuhuş kararı

Uluslararası Af Örgütü, fuhuşun meşrulaştırılmasını savunan karara onay verdi. Ancak karar protestolara neden oluyor.

12 Ağustos 2015 13:44


Tartışmalı karar, Uluslararası Af Örgütü'nün uluslararası konseyinin Dublin'deki buluşmasında alındı. Toplantıya 70 ülkeden katılan yaklaşık 400 delegenin büyük çoğunluğu Uluslararası Af Örgütü'nün fuhuşun meşrulaştırılması yönündeki ilkesine onay verdi.

Örgütün yeni temel ilkesinin kabul edilmesini 'tarihi' olarak nitelendiren Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty, "sürekli ayrımcılık riskiyle karşı karşıya olan fuhuş yapanların dünyanın en marjinal gruplarından biri olduğunu" belirtti. Shetty, fuhuşun meşrulaştırılmasının düşüncesizce ve aceleyle alınmış bir karar olmadığını ifade etti.

Karara eleştiri

Ancak kararı eleştirenler, Af Örgütü'nün kabul ettiği yeni ilkeyle inandırıcılığını kaybettiğini savunuyor. Kadın Ticaretine Karşı Koalisyon (CATW) adlı sivil toplum kuruluşu, yayınladığı açık mektupta, Af Örgütü'nün adının fuhuşun meşrulaşması kararı ile 'ciddi bir şekilde kirlendiğini' yazdı. Mektuba imza atanlar arasında kadın örgütlerinin yanı sıra Meryl Streep, Kate Winslet ve Emma Thompson gibi oyuncular da bulunuyor.

CATW Başkanı Taina Bien, "sömürenlerin korunması için sömürenleri suçtan arındırılması gerektiği yönündeki mantık kabul edilemez" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UluslararasıDublinGenel Sekreteri Salil ShettyTicaretine Karşı KoalisyonMeryl Streep Kate WinsletEmma ThompsonBaşkanı Taina BienDeutsche Welle Türkçe AFP/DW/HS/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24