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Af Örgütü’nden 'İç Güvenlik Paketi’ne Hayır' kampanyası

Uluslararası Af Örgütü, iç güvenlik paketinin geri çekilmesi için acil eylem kampanyası başlattı

25 Şubat 2015 10:01

Uluslararası Af Örgütü, kamuoyunda iç güvenlik paketi olarak bilinen yasa tasarısının geri çekilmesi için 'İç Güvenlik Paketi’ne Hayır' adı altında başlatılan kampanyada, paketin yasalaşmadan önce kamuoyu görüşünün alınması gerekliliğini vurgulandı.

Örgüt, tasarının uluslararası insan hakları hukuku ve standartlarıyla tam uyum halinde olmasını talep etti.

 

‘Kaygı verici’

 

Tasarının yasalaştığı takdirde keyfi gözaltı, polisin ateşli silahları ölçüsüz kullanımı ve siyasi kovuşturmalarda artış yaşanması ihtimaline değinen Af Örgütü, olası değişiklikleri “kaygı verici” olarak nitelerken, Türkiye’de polisin ateşli silahları ölçüsüz kullandığının defalarca belgelendiğini ifade etti.

Örgüt, söz konusu pakette yer alan taslak hükümlerin, ‘Birleşmiş Milletler Kolluk Güçleri Görevlileri Tarafından Kuvvet ve Ateşli Silah Kullanılması Hakkında Temel İlkeler’de yer alan uluslararası standartlarla ters düştüğünü savundu.

Paketin, savcı kararı olmaksızın polise gözaltı yetkisi veren muğlak hükümler içerdiğini ifade eden örgüt, savcıların bağımsızlığını ve görevlerini müdahale olmaksızın yerine getirebilme yükümlülüğünü yıpratan maddelerin de bulunduğunu belirtti.

 

Hak ihlalleri artacak

 

Yapılan açıklamada, “Türkiye zaten barışçıl protesto hakkının engellenmesi ve ateşli silahların kullanılması dahil olmak üzere polisin aşırı güç kullanımı ve siyasi kovuşturmalar hususunda bir sicile sahiptir” denilirken, tasarının yasalaşması halinde insan hakkı ihlallerindeki artış ihtimaline dair endişelere yer verildi.

Öte yandan valilerin yetkililerinin genişletilmesini de eleştiren örgüt, söz konusu değişikliklerle ilgili olarak “hükümetle bağlantılı yolsuzluk iddialarını yürüten binlerce polisin görevlerinden alındığı ve adli soruşturmaların bağımsızlığının zarar verici bir yıpranmaya uğradığı bir döneme gelmesi Uluslararası Af Örgütü’nün endişelerini artırmaktadır” yorumunu yaptı.

Açıklamada, önerilen hükümler, kanunların siyasi biçimde uygulandığı endişesini daha belirgin kıldığı ifade edilirken, “cezai soruşturmalar ve savcıların bağımsızlığını yıpratmakta ve hukuk önünde eşitlik ilkesini tehlikeye atmaktadır” denildi.

Son olarak yetkilileri, söz konusu yasa tasarısını geri çekmeye davet eden örgüt, tüm insan hakları savunucularını acil eylem kampanyasına imza vermeye çağırdı.

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