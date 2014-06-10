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Dünya
Deutsche Welle

Af Örgütü'nden Gezi eleştirisi

Uluslararası Af Örgütü, açıkladığı raporda Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin insan hakları ihlallerinin cezasız kalmasına dikkat çekti.

10 Haziran 2014 17:07


Uluslararası Af Örgütü “Yaralar açık, adalet hâlâ yok: Gezi Parkından bir yıl sonra” adlı raporunu İstanbul'da kamuoyuna sundu. Raporda “Gezi Parkı eylemlerinin üzerinden bir yıl geçmişken barışçıl protestoların bastırılması ve polis şiddeti aynı oranda devam ediyor” denildi.

Raporda Türkiye çapında 5 bin 500'den fazla kişinin Gezi Parkı eylemleriyle bağlantılı olarak kovuşturmaya tabi tutulduğuna dikkat çekildi. Gezi Parkı protestolarında 8 bin kişinin yaralandığı ve en az 4 kişinin polis şiddeti sonucunda hayatını kaybettiğine dikkat çekilirken yüzlerce şikayet olmasına rağmen yalnızca 9 polis memuruna yönelik sadece 5 kovuşturma açıldığı belirtildi.

Raporda “Polislerin gerçekleştirdiği insan hakları ihlalleri ile ilgili soruşturmalar geciktirildi, karartıldı ya da kapatıldı” denildi.

Gezi Park protestolarında birçok insanın sadece toplanma özgürlüğünü barışçıl bir şekilde kullandığı halde kovuşturmaya tabi tutulduğuna dikkat çekildi.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty “Gezi Parkı protestolarının üzerinden bir yıl geçmişken Türkiye yetkilileri tahammülsüzlük, çatışma ve kutuplaştırmayı güçlü bir şekilde teşvik ediyor. Kontrol edilmezse bu durum ülkede daha fazla insan hakları ihlallerinin yaşanmasına yol açacaktır. Hükümetin tavrını değiştirmesi için geç değil. Fakat bu, meşru şikayetleri kabul etmeyi ve muhalif kesime de hitap etmeyi, eleştiriyi kabul etmeyi ve toplanma özgürlüğü hakkına saygı duymayı, barışçıl protestocuların kovuşturmasına son verip polisin gerçekleştirdiği insan hakları ihlalleri için hesap verilebilirliği güvence altına almayı sağlayacak siyasi irade gerektirmektedir” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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