Af Örgütü'nden BM'ye kararlılık çağrısı

Uluslararası Af Örgütü 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği sağlama konusunda olağanüstü başarısız olduğunu dile getirdi. Örgüt Güvenlik Konseyi üyelerine, sivilleri korumak ve milyonlarca insanın evlerinden edilmesini engellemek için daha kararlı bir şekilde hareket etme çağrısında bulundu.

Bianet'te yer alan habere göre Af Örgütü’nün açıklamasında, “Güvenlik Konseyi'nin ve bazı durumlarda BM Genel Sekreterliği'nin, Irak, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Suriye'de süregelen çatışmalara yönelik etkisiz ya da geç gelen tepkileri, şiddet sarmalının artmasına ve sayısız topluluğun anlamlı bir eyleme geçilmeden -o da eğer geçilirse- yıkıma uğramasına yol açtı” ifadeleri yer aldı.

'Diplomatik çabalar yetersiz'

Uluslararası Af Örgütü Küresel Sorunlar Direktör Yardımcısı Şerif Elsayid-Ali de diplomatik çabaların yetersizliğine dikkat çekti.

“Diplomatlar yöntem sorunlarını tartışırken, evler yakılıp yıkılıyor ve aileler kaçmaya zorlanıyor. Uzun ertelemeler ve veto edilen kararlar BM'nin sözde gücünün başına dert oluyor."

'Biz ve onlar'

Elsayid-Ali gelişmiş ülkelerdeki hükümetlerin 'biz' ve 'onlar' diye düşünmekten vazgeçmesini istedi.

“Mülteciler ve sığınmacılar korkunç bedeller ödedi -korunmayı, insani ve onurlu bir şekilde muamele görmeyi hakkediyorlar.”

Suriyeli mülteciler

Af Örgütü küresel mülteci krizine en az katkıyı sağlayan ülkelerin Suriye ile ilgili “anlamlı her türlü eylemin önünü kesen ülkeler” olduğuna da dikkat çekti.

Af Örgütü’nün verdiği bilgiye göre, Rusya ve Çin'in 2013 yılında kapısını açtığı mülteci sayısı sıfır, ABD ise sadece 36 Suriyeli mülteciye kapılarını açtı.

2013'te en az 435 bin kişi Avrupa Birliği'ne sığınma talebinde bulundu ama sadece 136 bini buna hak kazanabildi.

2013'te Ürdün, Lübnan ve Türkiye sadece Suriye'den 1 milyon 524 bin 979 mülteci aldıklarını kayıtlarına geçirdi.