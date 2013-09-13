T24 LogoT24 Logo
Dünya

Af Örgütü: Türk polisine silah satışını durdurun

Af Örgütü: Türkiye’ye biber gazı, zırhlı araç ve diğer çevik kuvvet cephane teçhizatı sevkiyatı durdurulmalı

13 Eylül 2013 20:41

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'de yetkililer protestocuların barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü hakkını güvence altına alana kadar bütün ülkelerin Türkiye’ye biber gazı, zırhlı araç ve diğer çevik kuvvet cephane teçhizatı sevkiyatını durdurması gerektiğini söyledi.

Af Örgütü'nün çağrısı, polisin son üç günde İstanbul ve diğer şehirlerde, bazılarında şiddet kullanılan protestoları dağıtmak için tekrar çok miktarda biber gazı ve TOMA kullanmasının ardından geldi.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Araştırmacısı Andrew Gardner, “Türk polisinin gösterileri bastırmak için aşırı güç kullanımına dönmesi, bu tarz ölüm ve yaralanmaların tekrar yaşanmasını önleyici adımlar atılana kadar bütün ülkelerin Türkiye’ye biber gazı, zırhlı araç ve diğer çevik kuvvet cephane teçhizatı sevkiyatını durdurması ihtiyacının altını çiziyor" dedi.

Gardner, dünyadaki hükümetleri bu konuda bir tavır belirlemeye ve "barışçı protesto hakkına saygı göstermesi ve aşırı güç kullanımına son vermesi için Türkiye'ye baskı yapmaya" çağırdı.

 

Silah Ticareti Anlaşması

 

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’de güvenlik güçlerinin protestoculara karşı aşırı ve yasadışı güç kullanımının, Türkiye’nin de 2 Temmuz 2013’te imzaladığı Silah Ticareti Anlaşması’nın hızla yürürlüğe girmesi gerektiğine işaret ettiğini de savundu.

Silah Ticareti Anlaşması, konvansiyonel silahların ihracatına lisans verilmeden önce risk değerlendirmesi yapılmasını gerektiriyor. Anlaşmanın 5. maddesi, "devletlerin anlaşmanın kurallarını konvansiyonel silahları en geniş şekilde kapsayacak biçimde uygulamaya teşvik" ediyor. Uluslararası kabul gören kapsamlı kontrol listelerine göre, tahriş edici kimyasal maddeler, cephane ve fırlatıcılar ile zırhlı araçlar konvansiyonel silah kabul ediliyor. Anlaşmanın 7. maddesi de silahların uluslararası insan hakları hukukunu ciddi şekilde ihlal edecek biçimde kullanılma riski bulunan durumlarda ihracata onay verilmemesini öngörüyor.

Türkiye’ye çevik kuvvet teçhizatı sağlayan ya da sağlama niyeti belirten ülkeler arasında Brezilya ve Güney Kore’nin yanı sıra Belçika, Çin, Çek Cumhuriyeti, Hong Kong, Hindistan, İsrail, İngiltere ve ABD de yeralıyor.

ETİKETLER

uluslararası af örgütüpolistürkiyesilah satışı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24