Af Örgütü: Türk polisine silah satışını durdurun

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'de yetkililer protestocuların barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü hakkını güvence altına alana kadar bütün ülkelerin Türkiye’ye biber gazı, zırhlı araç ve diğer çevik kuvvet cephane teçhizatı sevkiyatını durdurması gerektiğini söyledi.

Af Örgütü'nün çağrısı, polisin son üç günde İstanbul ve diğer şehirlerde, bazılarında şiddet kullanılan protestoları dağıtmak için tekrar çok miktarda biber gazı ve TOMA kullanmasının ardından geldi.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Araştırmacısı Andrew Gardner, “Türk polisinin gösterileri bastırmak için aşırı güç kullanımına dönmesi, bu tarz ölüm ve yaralanmaların tekrar yaşanmasını önleyici adımlar atılana kadar bütün ülkelerin Türkiye’ye biber gazı, zırhlı araç ve diğer çevik kuvvet cephane teçhizatı sevkiyatını durdurması ihtiyacının altını çiziyor" dedi.

Gardner, dünyadaki hükümetleri bu konuda bir tavır belirlemeye ve "barışçı protesto hakkına saygı göstermesi ve aşırı güç kullanımına son vermesi için Türkiye'ye baskı yapmaya" çağırdı.

Silah Ticareti Anlaşması

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’de güvenlik güçlerinin protestoculara karşı aşırı ve yasadışı güç kullanımının, Türkiye’nin de 2 Temmuz 2013’te imzaladığı Silah Ticareti Anlaşması’nın hızla yürürlüğe girmesi gerektiğine işaret ettiğini de savundu.

Silah Ticareti Anlaşması, konvansiyonel silahların ihracatına lisans verilmeden önce risk değerlendirmesi yapılmasını gerektiriyor. Anlaşmanın 5. maddesi, "devletlerin anlaşmanın kurallarını konvansiyonel silahları en geniş şekilde kapsayacak biçimde uygulamaya teşvik" ediyor. Uluslararası kabul gören kapsamlı kontrol listelerine göre, tahriş edici kimyasal maddeler, cephane ve fırlatıcılar ile zırhlı araçlar konvansiyonel silah kabul ediliyor. Anlaşmanın 7. maddesi de silahların uluslararası insan hakları hukukunu ciddi şekilde ihlal edecek biçimde kullanılma riski bulunan durumlarda ihracata onay verilmemesini öngörüyor.

Türkiye’ye çevik kuvvet teçhizatı sağlayan ya da sağlama niyeti belirten ülkeler arasında Brezilya ve Güney Kore’nin yanı sıra Belçika, Çin, Çek Cumhuriyeti, Hong Kong, Hindistan, İsrail, İngiltere ve ABD de yeralıyor.