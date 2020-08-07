Af Örgütü'nden İstanbul Sözleşmesi için imza kampanyası: Vazgeçmiyoruz!

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı ve aynı zamanda sözleşmeyi yürürlüğe sokan ilk devlet olduğunun hatırlatıldığı kampanyada "sözleşmeden çekilmenin hem milyonlarca kadın ve kız çocuk için hem de cinsel saldırı ve ev içi şiddet sonrası hayatta kalan herkes için felaket sonuçlar getireceği" vurgulandı.

İlk olarak 5 Ağustos'ta yapılacağı açıklanan ardından ileri bir tarihe ertelenen AK Parti MYK toplantısı öncesinde başlatılan kampanyada MYK üyelerine "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini tartışmak ve planlamak yerine, sözleşmenin hayat kurtaran nitelikteki içeriğinin eksiksiz ve etkin bir şekilde uygulanması, kadınların ve kız çocukların haklarının daha iyi korunması ve geliştirilmesi için acilen harekete geçmeye davet ediyoruz" çağrısında bulunuldu.

Doğrudan kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin engellenmesini amaçlayan ilk uluslararası sözleşme olma özelliği taşıyan ve Türkiye'nin 2011 yılında imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'nin eksiksiz uygulanmasını talep eden kampanya çağrı metninde şu ifadeler kullanıldı:

"Vazgeçmiyoruz: İstanbul Sözleşmesi'nin eksiksiz uygulanmasını talep et

İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti önlemesi ve şiddete maruz bırakılmış kadınların ve kız çocukların korunmasını sağlamak amacıyla Avrupa Konseyi ülkeleri tarafından İstanbul'da imzaya açılmış, bu konuyu ele alan ilk uluslararası sözleşme. Türkiye'nin, imzalayan ve yürürlüğe koyan ilk ülke olduğu bu sözleşmeden çekilme ihtimali konuşulurken, bu durumun Türkiye'de hem milyonlarca kadın ve kız çocuk için hem de cinsel saldırı ve ev içi şiddet sonrası hayatta kalan herkes için felaket sonuçlar getireceği bilinmektedir.

"İstanbul Sözleşmesi'ni Uygula" demek için sen de imzacı ol, dayanışmaya güç kat!"

Af Örgütü'nün kampanyasına şuradan destek olabilirsiniz.