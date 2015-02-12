Af Örgütü: Mülteciler denizde ölüyor, AB kafasını kuma gömüyor

Uluslararası Af Örgütü, bu sabah İtalya’nın Lampedusa adası açıklarında mültecileri taşıyan bir geminin daha batmasının ardından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Avrupa Birliği ve üye devletler, bu sabah basında çıkan ve 300’e yakın göçmenin hayatını kaybettiği belirtilen haberlerden sonra başlarını utançla öne eğmeli” denildi.



İtalya’nın Mare Nostrum arama kurtarma faaliyetlerini sona erdirmesiyle ilgili en büyük korkularının gerçekleştiğini dile getiren Uluslararası Af Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü John Dalhuisen, bu yeni trajedinin Avrupa Birliği’nin etkin bir yerleştirme sağlayamamasının öngörülen sonuçlarını yansıttığını söyledi.



Mare Nostrum’a ihtiyaca yol açan insani krizin henüz yok olmadığını belirten Dalhuisen, “İnsanlar savaştan ve zulümden kaçmaya, yüzlercesi denizlerde ölmeye devam ederken, Avrupa Birliği üye devletleri kafalarını kuma gömmekten vazgeçmeli” dedi.



Yeni operasyon arama kurtarmaya odaklanmıyor



BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (BMMYK) göre Ocak 2015'de deniz yoluyla gelen düzensiz göçmenlerin sayısı, Mare Nostrum’un faal olduğu geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 60 oranında artış gösterdi.



Mare Nostrum’un yerini devralan AB’nin Triton operasyonu ise arama ve kurtarmaya odaklanmıyor, uluslararası sularda rutin bir şekilde faaliyet göstermiyor ve kaynakları önemli ölçüde azalıyor. Denklemin çok basit olduğunu vurgulayan John Dalhuisen, “Bu tehlikeli deniz yolunu kateden insan sayısı arttıkça ve arama kurtarmaya ayrılan kaynaklar azaldıkça, daha fazla insan ölecektir” diyor.



9 Şubat pazartesi günü İtalyan sahil güvenliği, aralarında çocukların da bulunduğu 106 kişiyi kendilerini taşıyan şişme bottan kurtardıktan sonra, pek çoğu hipotermiden olmak üzere 29 göçmen hayatını kaybetmişti. Raporlar ise kurtarma operasyonunun şiddetli hava koşulları nedeniyle hayli zor geçtiğini belirtirken, kazada hayatını kaybedenlerin ise 18-25 yaş arasında ve Sahra altı Afrika’dan olduğu düşünülüyor.



İtalyan sahil güvenliğinin sahip olduğu kaynakla ne yapabiliyorsa yapmış olmasının mümkün olduğunu söyleyen Dalhuisen, bunun yeterli olmadığını vurguluyor ve ekliyor: AB üye devletleri Akdeniz'de arama kurtarma kapasitesini önemli ölçüde arttırdığını taahhüt etmediği sürece bunun gibi trajediler sadece katlanarak artacaktır.”