-Af Örgütü: Muhalif hastalara işkence yapılıyor ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Uluslararası Af Örgütü'ne göre Suriye'deki devlet hastanelerinde, yönetim karşıtı hastalara işkence yapılıyor. Örgütün 39 sayfalık raporunda, en az 4 devlet hastanesine getirilen hastaların, yönetim karşıtlarını bastırmak için işkence ya da kötü muameleye maruz kaldığı iddia edildi. Bazı sağlık görevlilerinin de bu kötü muameleye katıldığı ifade edilen raporda, pek çok yaralı sivilin hastaneye gitmemenin daha güvenli olduğunu düşündüğü belirtildi. Örgütün Ortadoğu ve Kuzey Afrika araştırmacısı Cilina Nasır, Suriyeli yetkililerin "güvenlik güçlerine hastanelerde tam yetki verdiğini" söyledi. Raporda, güvenlik güçlerinin geçen ay Humus'taki bir hastaneye baskın düzenleyerek yönetim karşıtı bir saha komutanını aradığı, komutanı bulamayınca da yaralı 18 kişiyi tutukladığı kaydedildi. Raporda Humus'taki bir özel hastanede görevli bir doktorun, kan bankasının Savunma Bakanlığının denetiminde olduğuna dikkati çekerek, hastanelerin kan ihtiyacı olan hastalarla ilgili olarak yaşadıkları ikilemden söz etti. Doktor, silahla yaralanan birisi için acil kan ihtiyacı olduğunda Merkezi Kan Bankasına talepte bulunduklarını, ancak bu durumda güvenlik güçlerinin bu kişiden haberdar olduğunu, dolayısıyla bu kişiyi tutuklatma ya da işkence riskine attıklarını anlattı. Af Örgütü, Baniyas, Humus, Tel Kalah'daki devlet hastaneleriyle Humus'taki askeri hastanede hastaların kötü muameleye maruz kaldığına dair bilgiler bulunduğunu vurguladı. BM, ülkede Mart ayında başlayan yönetim karşıtı gösterilerde 3 binden fazla kişinin öldüğünü bildiriyor.