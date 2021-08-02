Af Örgütü: Lübnan, Beyrut Limanı patlamasında adaletin işlemesine engel oluyor

Uluslararası Af Örgütü, Lübnan makamlarının, bir yıl önce Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla ilgili yürütülen soruşturmanın seyrine ve adaletin işlemesine engel olduğunu iddia etti.

Af Örgütü, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamanın birinci yılında, olayla ilgili yürütülen soruşturmaya dair açıklamada bulundu. Örgütün internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, daha önce hızlı bir soruşturma yürütme sözü veren Lübnan makamlarının, bunu yapmak yerine adaletin işleyişine engel olduğu iddia edildi.

Açıklamada, "Lübnan makamlarının, yetkililerin sorgulanmaması için bir yıl boyunca yılmadan gösterdikleri çaba, soruşturmada ilerleme kaydedilmesini engelledi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Lübnan makamlarının, yeni soruşturma yargıcı Tarık el-Bitar'ın milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve emniyet teşkilatındaki üst düzey yetkililerin ifade vermesi talebini reddetmeye ve ertelemeye devam ettiği aktarıldı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de, patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamayı soruşturan yargıç Fadi Savvan, 10 Aralık 2020'de Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Başbakan Diyab ve eski bakanların "görevi ihmal" ile suçlanması, ülkede tartışma konusu olmuştu.

Lübnan Temyiz Mahkemesi de eski Maliye Bakanı Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Zuaytir'in talebi üzerine Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevini yargıç Savvan'dan almıştı.

Temyiz Mahkemesinin kararından 2 gün sonra 20 Şubat'ta ise Adalet Bakanı Marie-Claude Najm, soruşturmaya yargıç Bitar'ı atamıştı.

Yargıç Bitar'ın göreve gelmesinin ardından 15 Nisan'da 6 kişi ve 23 Haziran'da 7 kişi olmak üzere, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların 13'ü salıverilmişti.

Lübnan yargısı, son olarak 2 Temmuz'da 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclisten talepte bulunmuş ve bazı emniyet yetkililerin sorgulanacağını açıklamıştı.