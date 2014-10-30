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Dünya
Deutsche Welle

Af Örgütü: Libyalı milisler savaş suçu işliyor

Uluslararası Af Örgütü'nün hazırladığı raporda, Libya'da iktidarı ele geçirmek için çarpışan milislerin savaş suçu işlediği belirtildi.

30 Ekim 2014 14:21


Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) uzmanı Hasibe Hac Sahraoui tarafından açıklanan raporda, adam kaçırma, işkence, kundaklama ve idamın gündelik hayatın bir parçasına dönüştüğü vurgulandı. Af Örgütü uzmanı, "Silahlı gruplar ve milisler hiçbir cezayla karşılaşmaksızın sivillere saldırıyor, kimisi savaş suçu sınırı tanımına giren insan hakları ihlalleri işleniyor" dedi.

Zintan merkezli milliyetçi milis grupların yanı sıra Libya'nın Şafağı (Fecr-i Libya) adlı İslamcı örgütün karşılıklı olarak sayısız intikam saldırısı düzenlediği, bu saldırılarda rakip milis grubu üyeleriyle birlikte sivillerin de hedef alındığı belirtildi. Milislerin, nüfusu yoğun yerleşim yerlerine roket ve havan toplarıyla saldırdığı kaydedildi.

Libya'da Muammer Kaddafi’nin devrildiği 2011 yılından bu yana istikrar sağlanamadı. Ülkede güvenlik sağlanamıyor, aşiretler arası savaş ve yerel çatışmalar devam ediyor. Birçok kent, milisler tarafından kontrol ediliyor.

İslamcı milisler Tobruk'ta faaliyetlerine devam eden meclise alternatif bir parlamento toplamış, kendi başbakanlarını seçtiklerini ilan etmişlerdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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UluslararasıLibyaInternational)Hasibe Hac SahraouiLibya)Muammer KaddafiTobrukDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

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