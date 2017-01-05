Af Örgütü: Iraklı gruplarda 16 ülkeden silah var

Uluslararası Af Örgütü tarafından yayınlanan son raporda, hükümet yanlısı Iraklı paramiliter grupların en az 16 ülkenin silahlarını kullandığı bildirildi. Bu ülkeler arasında ABD ve İran da sayıldı.

Af Örgütü, 2014 yılında IŞİD ile mücadele amacıyla kurulan ve çoğunlukla Şii milislerden oluşan bu grupların savaş suçları işlediğini iddia ediyor. Özellikle Sünni Arap topluluklara karşı hukuk dışı infazlar ve işkence yaptıkları kaydediliyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün silah kontrol araştırmaları biriminden Patrick Wilcken, "ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya ve İran da dahil uluslararası silah tedarikçileri, Irak'a transfer ettikleri tüm silahların uzun bir insan hakları ihlalleri geçmişine sahip milis grupların ellerine geçme riski taşıdığı gerçeğini fark etmeliler” dedi.

Londra merkezli örgüt, rapor için saha araştırması ve paramiliter grupların kullandığı silahları belgelemek için 2014 Haziran ayından beri yayınlanan fotoğraf ve videoların analizlerini yaptı. Böylece en az 16 ülkeden gelen silah tespit edildiği kaydedildi.

10 farklı silah türü tespit edildi

Örgüte göre, tanklar, makineli tüfekler ve keskin nişancılar tarafından kullanılan silahlar, tespit edilen 100 farklı silah türü arasında yer alıyor.

Silahlar, Irak devlet kurumları ya da yetkililerinin onayıyla sağlanıyor ya da milislerce piyasadan internet üzerinden satış yoluyla özel olarak alınıyor. İran ana tedarikçilerden biri olarak nitelendiriliyor.

Wilcken, "Milisleri IŞİD'e son verecek kahramanlar olarak alkışlayıp cesaret vermek yerine Iraklı yetkililer mezhepler arası gerginliği besleyen sistematik ihlalleri görmezden gelmeyi bırakmalı” dedi.

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AFP, BS/GA